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El Bab'ta Türk askerine saldırı: 1 şehit 5 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Kabr el Mukri bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmada 1 askerimiz şehit olduğu, 5 askerimiz yaralandı.

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 17.00 sıralarında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Kabr el Mukri bölgesinde DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmalarda, 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Açıklamada, yaralıların derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı ifade edilerek, şehide Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulunuldu.

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