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El Bab'taki patlamada yaralananlar Türkiye'ye sevk ediliyor

Suriye'nin El Bab kentinde meydana gelen patlamada yaralananlar Türkiye'ye sevk edilmeye başlandı.

  • İHA
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El Bab çarşı merkezi Büyük Camii yanında plakası tespit edilemeyen bomba yüklü kamyonetin patlatılması sonucu 9 kişi öldü, 3'ü ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların kimlik tespiti için çalışmalar devam ederken, saldırıda yaralananlar Türkiye'ye sevk edilmeye başlandı.

 

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