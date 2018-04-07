El Bab'taki patlamada yaralananlar Türkiye'ye sevk ediliyor

El Bab çarşı merkezi Büyük Camii yanında plakası tespit edilemeyen bomba yüklü kamyonetin patlatılması sonucu 9 kişi öldü, 3'ü ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların kimlik tespiti için çalışmalar devam ederken, saldırıda yaralananlar Türkiye'ye sevk edilmeye başlandı.