Afrin'de Şavarighat El Caviz ve Melkiye köyleri YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Şavarighat El Caviz ve Melkiye köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırarak, Afrin ilçe merkezi sınırları içine girdi.

TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezinin kuzeydoğusundaki Şavarighat El Caviz ve Melkiye köylerini kurtardı. Söz konusu yerleşimler, Zeytin Dalı Harekatı'nda ilçe merkezinde ele geçirilen ilk köyler oldu.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 124'ü köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 159 bölgeyi kontrol altına aldı.

YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.