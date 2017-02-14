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El ele ölüme giden yaşlı çift Sevgililer Gününde toprağa veriliyor

İzmir’in Çeşme ilçesinde, birlikte intihar eden yaşlı çiftin cenazesi 7 gün sonra akrabaları tarafından alındı. Birbirine sevgiyle bağlı olan yaşlı çiftin 14 Şubat'ta toprağa verilecek olması dikkat çekti.

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Çeşme ilçesinde, iki mektup bırakıp intihar eden 70 yaşındaki Altan ve 68 yaşındaki Ülker Çetin çiftinin cenazesi 6 gündür İzmir Adli Tıp Kurumunda bekliyordu. Cenazenin alınmama nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, çiftin akrabaları İzmir’e gelerek cenazeleri aldı. Yaşlı çiftin cenazesi birlikte cenaze aracına konulurken, akrabaları ise açıklama yapmaktan kaçındı.
 
 
 
Sevgililer Gününde toprağa veriliyorlar
 
Ülker Çetin’in halası olduğunu söyleyen İnci Kayahan Günler, çiftin sıkıntıları olmadığını ve birlikte ölmeyi tercih ettiklerini söyledi. Günler, "Yurt dışında yaşayan oğullarına bir kırgınlık var mı? Bir vefasızlık var mı?" sorusuna ise "hayır yok" yanıtını verdi. Günler, “Onlar akrabam zaten halamdı, eniştemdi, bizim akrabamız. Birlikte büyüdüler, birlikte evlendiler, yaşlandılar hiç sorunları yoktu” dedi.
 
Yaşlı çiftin akrabaları cenaze konusunda bilgi vermekten kaçınırken, Altan ve Ülker çiftinin, 14 Şubat Sevgililer Gününde Doğançay Mezarlığında toprağa verilecek olması dikkat çekti. 
 

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