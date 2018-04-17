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El ve ayakları felçli Afgan kızdan anlamlı 15 Temmuz resmi

El ve ayakları felçli Afgan Rubaba Muhammedi, ağzıyla kullandığı kalemle çizdiği resimlerle Afganistan'daki kadınların çektiği zorlukları anlatıyor.

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Afganistan'ın Gazne vilayetinde yaşayan 18 yaşındaki Muhammadi, doğuştan eli ve ayakları felç olduğu için resimlerini ağzında tuttuğu kalem veya fırçalarla yapıyor. AA'ya konuşan Muhammedi, küçük yaşından beri resim çizmeye başladığını ve bu konuda herhangi bir eğitim almadığını söyledi.

"Ağzımla tuttuğum kara kalemle çizdiğim resimlerle Afgan kadınlarının  yaşadığı zorlukları anlatmaya çalışıyorum." ifadelerini kullanan Muhammedi, bu  konuda kendisine en çok ailesinin destek olduğunu belirtti.

"KADINLARI RESMEDİYOR"

Muhammedi, Afganistan'da kadın olmanın çok zor olduğunu vurgulayarak, kadınların halen çeşitli istismar ve şiddete maruz kaldığının altını çizdi. Daha küçükken ağzıyla yön verdiği kalemiyle hem kendisi hem de  arkadaşları için resimler çizmeye başladığını anlatan Muhammedi, ''Aynı resmi  yapa yapa resimdeki gölgeleri, olması gereken detayları keşfettim ve daha hızlı  resim yapabilmeye başladım.'' dedi.

Engellilerin kendilerini geliştiremedikleri takdirde hayatın  zorluklarını yaşamaya mahkum olacaklarına işaret eden Muhammedi, engellilerin  önce kendilerine güvenmeleri gerektiğini aktardı.

ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYOR

Kendisi Türkçe bilmemesine rağmen televizyonlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını izleyen Muhammedi, tam bir Erdoğan hayranı olduğunu söyledi. Muhammedi, ''Erdoğan halkını seven ve halkı da onu seven ve fedakar  bir lider.'' yorumunu yaptı.

Türkiye sevgisinden de bahseden Muhammedi, 15 Temmuz darbe girişimine  ilişkin de çizimleri olduğunu kaydetti. Muhammedi, darbe girişimini televizyondan izledikten sonra halkın,  cumhurbaşkanını ne kadar sevdiğini anladığını dile getirerek, kendisinin de bu  direnişi severek resmettiğini aktardı.

Çizdiği 15 Temmuz tablosunda görünen ve mermilere siper edilen elin Erdoğan'ın eli olduğunu anlatan Muhammedi, ''Bu resimde halkın Erdoğan'ı ne kadar sevdiğini ve Erdoğan'ın da halkı için gelecek tehditlere karşı kendini siper ettiğini göstermeye çalıştım.'' diye konuştu.

Muhammedi, ağzıyla çizdiği bir diğer resimde de darbecilerin tankları  halkın üzerine sürdüğünü anlattığını belirtti.  Afgan kız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından görmek istediğini dile getirdi.

1 MİLYON ENGELLİ YAŞIYOR

Nüfusu 33 milyon Afganistan'da yaklaşık bir milyon engelli, zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışıyor. Afgan yetkililere göre, engellilerin büyük çoğunluğu iş bulamazken,  bazıları dilencilik yapıyor ve kimileri de uluslararası yardım kuruluşlarının katkılarıyla geçiniyor.

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