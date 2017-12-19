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Elazığ merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Elazığ merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada FETÖ ile bağlantısı bulunan 'Kimse Yok mu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde faaliyet gösteren 18 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine Elazığ merkezli, Malatya, Ankara, Erzurum, Tekirdağ, İstanbul ve Mersin illerinde  eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 18  şüpheli gözaltına alındı.
 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
 
Konuyla ilgili çalışmanın devam ettiği bildirildi.
 

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