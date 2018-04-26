Elazığ merkezli FETÖ operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı
Elazığ merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "TSK'daki mahrem yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Elazığ merkezli 16 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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