Elazýð merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 30 gözaltý
Elazýð merkezli 16 ilde, Fetullahçý Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapýlanmasýna (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda eski polis 30 þüpheli gözaltýna alýndý.
- AA
Elazýð Emniyet Müdürlüðünden yapýlan açýklamaya göre, Elazýð Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca yürütülen FETÖ/PDY soruþturmasý kapsamýnda daha önceden ihraç edilen 35 emniyet personeli hakkýnda gözaltý kararý verildi.
Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi koordinesinde 16 ilde düzenlenen eþ zamanlý operasyonda þüphelilerden 30'u gözaltýna alýndý. Þüphelilerin arasýnda eski emniyet müdürlerinin de olduðu, þifreli mesajlaþma sistemi "ByLock" uygulamasýný kullandýklarý öðrenildi.
Zanlýlar, Elazýð Eðitim ve Araþtýrma Hastanesindeki saðlýk kontrolünün ardýndan emniyete götürüldü.
Firari 5 þüphelinin yakalanmasýna çalýþýlýyor.
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