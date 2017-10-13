Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 10 tutuklama
Elazığ merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 zanlı tutuklandı.
- AA
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 28 zanlıdan 27'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Elazığ merkezli Diyarbakır, Sivas ve İstanbul'da 2 Ekim'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 20 kişi yakalanmıştı. Daha sonra gözaltı sayısı 28'e yükselmişti.
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