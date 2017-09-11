Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı
Elazığ merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı.
- AA
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tespit edilen şüphelilere yönelik 14 ilde bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullananların da bulunduğu belirlenen 30 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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