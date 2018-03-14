Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Elazığ Şehir Hastanesi inşaatında yangın

Elazığ'da yapımı devam eden Şehir Hastanesi binasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Elazığ merkez Doğukent Mahallesi'nde yapımı devam eden Şehir Hastanesi inşaatında saat 00.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Personelin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, inşaatta kalan işçiler de ekipler tarafından tahliye edildi. Kısa sürede söndürülen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK: Afrin kent meydanı kuşatıldı

TSK: Afrin kent meydanı kuşatıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan müthiş gerçek

Yıllar sonra ortaya çıkan müthiş gerçek

Afrin'deki Mehmetçik'ten Atatürk pozu

Afrin'deki Mehmetçik'ten Atatürk pozu

Köprü taşıyıcılar Afrin'e gönderildi

Köprü taşıyıcılar Afrin'e gönderildi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA