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Elazığ kırsalında 1 terörist öldürüldü

Elazığ’ın Karakoçan ilçesi kırsalında devam eden operasyon kapsamında bir terörist öldürüldü.

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Elazığ Valiliğinden yapılan açıklama, “Elazığ ili Karakoçan ilçesinde BTÖ mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik Şehit Jandarma Er Bülent Akkılıç-49 operasyonu devam etmektedir. Operasyon kapsamında yapılan arazi taraması esnasında 1 BTÖ mensubu terörist silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir” denildi.
 

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