Elazığ'da 200 milyon liralık hayali üretimle 30 milyon liralık dolandırıcılık yaptılar

Elazığ merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda paravan şirketler üzerinden kamuyu dolandırdıkları gerekçesiyle 11 şüpheli daha yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından farklı illerdeki paravan şirketler üzerinden kamuyu bugüne kadar tespit edilen miktarıyla yaklaşık 60 milyon lira dolandıran suç örgütünün ortaya çıkarılmasının ardından Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, Kütahya, Batman, Antalya ve Gaziantep'te sürdürülen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik 16 Şubat'ta Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Mersin, Antalya, Balıkesir, Şırnak ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 20'si tutuklanmış, 5'i adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Konuya ilişkin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, suç örgütünün farklı illerdeki paravan şirketler üzerinden sahte fatura, muhteviyatı değiştirilmiş fatura, vergi iadesi ve benzeri yollarla ticari faaliyetler adı altında kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yaptığı bildirilmiş, şüphelilerin, usulsüz işlemlerle ekonomik kazanç sağlamak için bir araya geldikleri, çıkar amaçlı organize suç örgütü kurdukları, örgüt yöneticilerinin Elazığ, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kırşehir, Siirt ve Iğdır'daki farklı şirket ve kişiler üzerinden hayali ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunarak hazineden çıkarılan ödeneklerle haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Defterdarlık ve mal müdürlüklerinin kullanımında olan otomasyon programlarının işleyişini bilen kamu görevlileriyle belirli bir miktar para karşılığında anlaşan örgüt yöneticisi veya üyelerinin usulsüz işlemlerini paravan şirketler üzerinden yaptıkları anlaşılmıştır. Özel tüketim vergisine tabi malların, Maliye Bakanlığınca belirlenen listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen vergi, Bakanlıkça belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirilir. Söz konusu mevzuat kapsamında, sadece bir günde yaklaşık 200 milyon lira değerinde mal üretildiğine ilişkin belgeler sunan paravan şirketlerin hesabına 30 milyon lira aktarıldığı ve meblağın örgüt mensupları tarafından çekildiği belirlendi. Kamu bugüne kadar tespit edilen kısmıyla toplam 60 milyon liradan fazla zarara uğratılmıştır."