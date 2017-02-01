Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Elazığ’da 3,4 şiddetinde deprem

Elazığ’ın Maden İlçesi merkezli 3,4 şiddetinde deprem meydana geldi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.17’de Elazığ’ın Maden ilçesi merkezli 3,4 şiddetinde deprem meydan geldi. Deprem Maden ve çevresinde hissedildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kritik MGK toplantısı sona erdi

Kritik MGK toplantısı sona erdi

Dünyadaki en tuhaf görünümlü pembe göller

Dünyadaki en tuhaf görünümlü pembe göller

İşte il il Türkiye nüfusu

İşte il il Türkiye nüfusu

Kömür sobasına kalorifer sistemini bağladı

Kömür sobasına kalorifer sistemini bağladı

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım'ı kabul edecek

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA