Elazığ’da 3,4 şiddetinde deprem
Elazığ’ın Maden İlçesi merkezli 3,4 şiddetinde deprem meydana geldi.
- İHA
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.17’de Elazığ’ın Maden ilçesi merkezli 3,4 şiddetinde deprem meydan geldi. Deprem Maden ve çevresinde hissedildi.
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