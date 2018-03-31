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Elazığ'da 3,8 şiddetinde deprem oldu

Elazığ'da 3,8 şiddetinde deprem meydana geldi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Elazığ'da saat 00:05'te 3,8 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin yerin 3,0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

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