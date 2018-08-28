Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Elazığ'da 42 bin TL saatlerce yol ortasında kaldı

Elazığ'da E.B. adlı kişi araç satın almak için hazırladığı 42 bin lirayı poşete koydu. Arabasının bagajının üstüne koyduğu poşeti unutup hareket etti. İşlem için notere gittiğinde parayı bulamayan E.B. polise koştu. Polis MOBESE kamerasından yaptığı incelemede yol ortasında duran poşetin yerini belirledi. Polisle birlikte olay yerine giden E.B. 42 bin lirasını bulmanın mutluluğunu yaşadı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

E.B. adlı kişi, araç satın almak için içerisinde 42 bin lira olan poşeti alarak evinden ayrıldı. Aracıyla notere kadar giden vatandaş parayı vermek için aracına gittiğinde para dolu poşetin olmadığını gördü. Hayatının şokunu yaşayan E.B. hemen polise başvurdu. Emniyette MOBESE kameraları incelendi. E.B'nin Bahçelievler Mahallesi'nde bir sokakta ilerlerken aracının üstünden bir poşet düştüğü görüldü. Olay yerine polisle birlikte giden E.B., 42 bin lira olan poşetin yol ortasında olduğunu görünce büyük sevinç yaşadı. 
 
Mustafa Uc'un haberine göre, E.B. para dolu poşeti aracın bagajının üstüne koyduğunu, daha sonra araç içerisine almayı unuttuğunu belirterek "Aracımla hareket edince poşet yol ortasına düşmüş. Parayı bulduğum için çok mutluyum" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK´dan müthiş klip: Zaferi müjdeleyen Türk Süvarileri

TSK´dan müthiş klip: Zaferi müjdeleyen Türk Süvarileri

Süper Lig tarihinin en çok kazandıran futbolcuları

Süper Lig tarihinin en çok kazandıran futbolcuları

Dünyanın en komik hayvanları

Dünyanın en komik hayvanları

Rusya'nın 'Ratnik-3 suit' isimli zırhı tüm testlerden geçti

Rusya'nın 'Ratnik-3 suit' isimli zırhı tüm testlerden geçti

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA