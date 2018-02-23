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Elazığ'da 65 yaşından sonra okuma yazma öğreniyorlar

Elazığ'da okuma yazma seferberliği kapsamında huzurevinde açılan kursa katılan yaşlılar 65 yaşından sonra okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

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Elazığ'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliğikapsamında huzurevinde kalan yaşlılar için kurs açıldı.

Elazığ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Gazi Huzurevinde açılan kursa katılan huzurevinde kalanlar 65 yaşından sonra okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında ilk kursun huzurevinde açıldığını belirtti.

Okuma yazma seferberliği ile kursların Türkiye genelinde olduğu gibi kentte de yaygınlaştırılması için çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Gürtürk, şöyle devam etti:

"Türkiye'de okur yazar oranı yüzde 95 seviyesinde. Amacımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu seferberlik kapsamında herkese okuma yazma öğretmek. En son okuma yazma bilmeyen kalmayıncaya kadar bu seferberlik devam edecek. İşte bunun bir örneğini huzurevinde başlatarak ve yaşayarak görüyoruz."

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç ise ülkede okuma yazma bilmeyen kimsenin kalmaması için başlatılan seferberliği kendi bünyelerindeki kurumlarda da başlattıklarını dile getirdi.

Engelli bireylere yönelik kurslar açacaklarını vurgulayan Kenç, "Temel hedefimiz yüzde 100 bir şekilde kurumlarımızda okuma yazma bilmeyen kalmaması. Bu noktada eğitimlerimize aralıksız devam edeceğiz." diye konuştu.

Huzurevi sakinlerinden emekli öğretmen Emine Beşe de okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursu yaşlı bireylerin mutlulukla karşıladıklarını belirterek, "Arkadaşlarımız 65 yaşının üzerinde, her biri çeşitli nedenler ile okuma yazma öğrenememişler. Bazılarının babası 'Okuma yazma öğrenirse erkeklere mektup yazarmış.' diye göndermemiş, kiminin zamanında köylerinde okul olmadığı için gidememiş. Gönüllü olarak okuma yazmayı inşallah öğreteceğiz." dedi.

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