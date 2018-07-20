Elazığ'da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist ilçedeki Üçocak Beldesi Jandarma Karakoluna teslim oldu.

Teröristin yaklaşık bir hafta önce örgütten kaçtığı, ilçe kırsalında saklandıktan sonra jandarmayla irtibata geçtiği ve güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu silahsız teslim olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.