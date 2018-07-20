Elazığ'da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
- AA
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist ilçedeki Üçocak Beldesi Jandarma Karakoluna teslim oldu.
Teröristin yaklaşık bir hafta önce örgütten kaçtığı, ilçe kırsalında saklandıktan sonra jandarmayla irtibata geçtiği ve güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu silahsız teslim olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.