Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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