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Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. 
 
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
 
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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