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Elazığ'da engellilerde gönüllü askerlik için başvuru yaptı

Elazığ'da, Türkiye Sakatlar Derneği Şubesi üyeleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

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Ellerinde Türk bayrakları ile Elazığ Askerlik Şubesi önünde bir araya gelen engelliler, tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı. Dernek üyeleri daha sonra dilekçelerini şubeye teslim etti.

Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat, burada yaptığı açıklamada, TSK'nın ülkenin sınır güvenliğini sağlamak, oradaki halkı terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için Afrin'de onurlu, başaralı bir operasyon yürüttüğünü belirtti. 

Bu destansı mücadelede engellerine rağmen Mehmetçiğin yanında olduklarını hissettirmek istediklerini dile getiren Fırat, "Kimimizin ayağı, kolu yok belki ama kalbimizle her zaman askerimizin yanındayız. Ne olursa olsun kimse vatanımızı bölemeyecek. Gerektiğinde engellerimize rağmen kanımızla ve canımızla her zaman askerimizin ve devletimizin yanındayız." diye konuştu. 

- Afrin'de yeni bir destan yazılıyor

Dernek üyesi Neslihan Karaağaç, Türk askerinin tarih boyunca her mücadeleden alnının akıyla çıktığını dile getirdi. 

Afrin'deki harekat ile de Mehmetçiğin yeni bir destan yazdığına işaret eden Karaağaç, "Genç, yaşlı, erkek, kadın, engelli her an kanımızın son damlasına kadar bu vatan için mücadele etmeye hazırız. 5 vakit dualarımızla okuduğumuz Kuran-ı Kerim ile gönüllerimiz zaten askerlerimizin yanında." dedi. 

70 yaşındaki Nihat Gül de vatan için toprağa düşen tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirtti.

Gül, "103 sene önce Çanakkale'de destan yazan, vatanı canlarıyla kanlarıyla savunan bir ecdadın torunlarıyız. Bugün Afrin'de destan yazan Mehmetçiğe destek olmak için buradayız. Canımızla kanımızla ve dualarımızla onların yanındayız. Hiçbir zaman bu vatanı bölemeyecekler, bu bayrağı indiremeyecekler, bu ezanı susturamayacaklar." ifadesini kullandı.

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