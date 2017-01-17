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Elazığ’da ev yangını: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ’da bir evde çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

  • İHA
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Yangın, merkez Çayda Çıra Mahallesi Angus Baba sokak Toki konutları C-2 Blok’ta bulunan 8. katlı dairenin son katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evdekilerin yatmaya hazırlandığı sırada yatak odasında, elektrik kontağından yangın çıktı. Dumanları gören aile ve komşular itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
 
Olay yerine kısa sürece gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürürken, evin yatak odası tamamen yandı.  
 
Aile fertleri de dumandan etkilendi. Olay yerine çağrılan ambulansa alınan 3 kişi Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
 
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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