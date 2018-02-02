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Elazığ'da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere operasyon yapıldı. Operasyonda terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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