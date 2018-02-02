Elazığ'da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere operasyon yapıldı. Operasyonda terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.