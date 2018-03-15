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Elazığ’da Huzur 23 Uygulaması: 13 araca 14 bin 934 lira para cezası kesildi

Elazığ polisinin eş zamanlı yaptığı asayiş uygulamasında bin 750 şahıs sorgulandı, 13 araç sürücüsüne toplam 14 bin 934 lira para cezası kesildi.

  • İHA
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, önleyici tedbirler dahilinde suç işlenmesinin önlenmesi ve kentin asayişini sağlanması amacıyla “Huzur 23 Asayiş Uygulaması" yaptı. Çok sayıda polisin katıldığı uygulamada umuma açık istirahat ve eğlence yerleri eş zamanlı denetlendi, kentin giriş çıkışlarında ise araçlar kontrol edildi. 3 noktada yapılan sabit yol uygulaması ve 128 umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde bin 750 şahıs ile 80 araç sorgulandı. Sorgulamalarda, 1 şahsa bulundurma ruhsatlı silahı üzerinde taşımaktan işlem yapılırken, 13 araç sürücüsüne toplam 14 bin 934 lira ceza kesildi, 2 araç ise trafikten men edildi.

İş yerlerine yönelik olarak yapılan denetimlerde ise, 2'sine kimlik bildirimsiz işçi çalıştırmaktan, 4'ünede kapalı alanda sigara içirtmekten işlem yapıldı. 8 kişiye de kapalı alanda sigara içmekten 992 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

 

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