Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Fuat Özen'in kullandığı 65 NP 149 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya karayolunun 11. kilometresindeki Aşağı Demirtaş kavşağında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 58 PB 508 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Özen ile her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.