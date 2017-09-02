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Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

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Fuat Özen'in kullandığı 65 NP 149 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya karayolunun 11. kilometresindeki Aşağı Demirtaş kavşağında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 58 PB 508 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Özen ile her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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