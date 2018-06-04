Elazığ’da Kur’an-ı Kerim ziyafeti

Diyanet İşler Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu tarafından İzzet Paşa Camii'nde düzenlen programda 2017 dünya birincisi Habib Deveci ile 2 hafız Kur’an-ı Kerim okudu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği programda cami doldu.

Programın Diyanet İşler Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu tarafından düzenlendiğini belirten İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, “Türkiye’nin her tarafında düzenleniyor. Genelde buraya gelenler dünya çapında derecesi olan güzel sesli hafızlarımızdır. Bugün de ilimizin yetiştirdiği Kur’an-ı Kerim okuma 2017 dünya birincisi Habib Deveci burada. İlimizin bu tür programlara ilgisi çok fazla. Cemaatimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Kur’an-ı Kerim okuma 2017 dünya birincisi Habib Deveci'nin yanı sıra 2016 dünya 5'incisi Muhammet Sizcan ve 2014 dünya 2'incisi Muhammet Nezir Asgar da Kur'an-ı Kerim okudu.