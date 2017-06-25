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Elazığ’da mezarlık ziyaretinde arının soktuğu kadın öldü

Elazığ’da kayınbabasının mezarını ziyareti sırasında arı sokan kadın hayatını kaybetti. Kadın, babasının mezarının yanında toprağa verildi.

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Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Ayten Küçükarslan'ı (43), arefe günü Asri Mezarlığına kayınbabasının mezarındaki otları temizlerken arı soktu. Arıya karşı alerjisi olan Küçükarslan, bir anda boğazının şişmesi sonucu nefes alamadı. Kalbi duran Küçükarslan, yanındakilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yeniden hayata döndürülen kadın, yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Küçükarslan’ın cenazesi bugün Hacı Remzi Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında aile kabristanlığına anne ve babasının mezarının yanına defnedildi.

10 DAKİKA İÇERİSİNDE

Olayı anlatan yengeni Harun Çanakçı, "Arefe günü Asri Mezarlığından aile büyüklerini ziyarete gitmiş. O sırada bir otu koparayım derken eline bir arı yapışmış. Arı sokması sonucu 5 dakikanın içerisinde zehir etkisini göstermiş. Arı zehrine karşı bir alerjisi de varmış. O zehir 10 dakika içerisinde soluk borusunu kapatmış. Şişme olmuş ve nefessiz kalmış. Daha sonra kalp duruyor, ambulans geliyor. Doktorlar yarım saat içinde geri döndürmeyi başardılar. Fakat ilerleyen saatlerde kalp durunca bir daha döndüremediler. Biz de şaştık kaldık" dedi.

 

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