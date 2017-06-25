Elazığ’da mezarlık ziyaretinde arının soktuğu kadın öldü

Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Ayten Küçükarslan'ı (43), arefe günü Asri Mezarlığına kayınbabasının mezarındaki otları temizlerken arı soktu. Arıya karşı alerjisi olan Küçükarslan, bir anda boğazının şişmesi sonucu nefes alamadı. Kalbi duran Küçükarslan, yanındakilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yeniden hayata döndürülen kadın, yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Küçükarslan’ın cenazesi bugün Hacı Remzi Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında aile kabristanlığına anne ve babasının mezarının yanına defnedildi.

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