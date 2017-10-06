Elazığ'da ’Narko İhbar Hattı’ kuruldu

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce uyuşturucu ile mücadelede 'Narkomobil' projesi kapsamında narkotik suç ve suçluları ile mücadelede vatandaşlarımızın narkotik polislerimize daha hızlı ulaşmasını sağlamak amacıyla 0552 155 23 23 numaralı Narko-İhbar ve Whatsapp hattı kurulmuştur. Söz konusu Whatsapp ihbar hattımıza tüm vatandaşlarımızın etkin bir şekilde katılımı ve narkotik ihbarlarını görüntü, video, resim gibi bu hattın üzerinden yapmaları, suçla mücadelemizi daha etkin hale getirecektir” denildi.