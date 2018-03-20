Elazığ'da 'Okul-Cami Buluşması' projesi etkinliği düzenlendi
Elazığ'da 'Okul-Cami Buluşması' projesi kapsamında Sezgin Aydemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri camide etkinlik düzenledi.
- AA
Elazığ'da Sezgin Aydemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri camide etkinlik yaptı.
İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Okul-Cami Buluşması" projesi kapsamında Sezgin Aydemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Doğukent Mahallesi'ndeki Muhammed Kutlu Bingöl Camisi'nde bazı velilerin de katıldığı etkinlik gerçekleştirdi. Programda öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için Kur'an-ı Kerim ve ilahi okudu, dua etti.
İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya yaptığı konuşmada, projenin Türkiye çapında uygulanması gerektiğini söyledi.
Sarıkaya, "Projenin amacı, okul ile camiyi, öğretmen ile imamı kısacası hem dini hem de ilmi yönden öğrencilerimizi bir araya getirmektir. Ecdatları geçmişte düşmanı Çanakkale Boğazı'nda denizin dibine gömdüğü yiğitler, Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmek üzere terörden temizledi." ifadelerini kullandı.
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