Elazığ'da öldürülen 2'si üst düzey 6 teröristin çok sayıda terör saldırısını gerçekleştirdikleri belirlendi

Valilikten yapılan açıklamada, Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca 22 ve 23 Eylül'de Karakoçan ilçesi Bulgurcuk köyü kırsalında eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen teröristlere yönelik operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği, bir teröristin sağ ele geçirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerin yanında keskin nişancı tüfeği, 6 uzun namlulu silah, 9 el bombası,17 uçaksavar fişeği, uzun namlulu silahlara ait bin 253 fişek ve 30 şarjör, 45 boş kovan, 2 yapay mayın patlayıcı madde düzeneği, 3 telsiz, 3'ü gece görüş özelliğine sahip 6 dürbün, 7 sırt çantası, 2 flaş bellek, 8 uyku tulumu, kamera, radyo, 3 şemsiye, çok sayıda yaşamsal ve sağlık malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden "Dersim Ferhat" kod adlı B.A'nın sözde Dersim eyalet sorumlusu, sağ olarak ele geçirilen "Ciğerhun" kod adlı F.E'nin de sözde Tunceli bölgesi cephe sorumlusu olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

- Çok sayıda terör saldırısını gerçekleştirmişler

Etkisiz hale getirilen teröristlerin 23 haziran 2008'de Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 personelin şehit edildiği, 1 Nisan 2011'de Osmaniye Hasanbeyli ilçesinde 1 askerin şehit ve 5 askerin yaralandığı, 28 Ekim 2011'de 2 polis memurunun şehit edildiği Osmaniye Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerine yönelik saldırılar ile 5 Haziran 2016'da Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Dalbasan köyünden bir vatandaşın kaçırılması ve aracının yakılması olayı başta olmak üzere çok sayıda saldırıyı gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü tehdide karşı mücadeleye kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.