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Elazığ'da operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Belirlenen adreslere 22 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin ikamet ve iş yeri adresleri ile otomobillerinde yapılan aramada 1 av tüfeği, kuru sıkı tabanca, 5 gram metamfetamin maddesi ile "fişek" diye tabir edilen esrar maddesi ele geçirilmişti.

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