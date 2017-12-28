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Elazığ'da otomobil, minibüs ve tankere çarptı: 12 yaralı 

Elazığ'da, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, bir minibüse ardından su tankerine çarptı. Kazada, 3 araçta bulunan 12 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, Malatya Caddesi'nde dün gece meydana geldi. 06 DAN 05 plakalı otomobil, kimliği belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce 06 DP 2277 plakalı minibüse, daha sonra da 63 ZF 739 plakalı su tankerine çarptı. Kazada, 3 araçta bulunan 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen saglık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastanelere götürdü. Yaralıların tedavisi sürerken, kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapatılan cadde, yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
 

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