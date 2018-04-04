Elazığ'da otomobille tanker çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
Elazığ'da, tankerle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
- İHA
Emrullah Tural idaresindeki 72 DZ 128 plakalı tanker, Elazığ- Diyarbakır karayolunun 30. kilometresinde karşı yönden gelen Hüseyin Oğuzcan yönetimindeki 72 DC 970 plakalı otomobille çarpıştı.
BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Oğuzcan olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü Tural ile sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 2 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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