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Elazığ'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü vuruldu

Elazığ karayolunda polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan traktör sürücüsü, yaşanan kovalamacanın ardından polis ekiplerine tüfek doğrultunca ayağından vuruldu.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Elazığ karayolu doğu girişi polis kontrol noktasında M.G. idaresindeki 44 KL 774 plakalı traktör ‘dur’ ihtarına uymadı. Şehir merkezine kadar polisle kovalamaca yaşayan şüphelinin kullandığı traktör, Atatürk Caddesi üzerinde ekip araçları tarafından sıkıştırılarak durduruldu. Sıkıştırma sırasında bazı ekip araçlarında hasar oluştu. Polis ekiplerine av tüfeği doğrultan saldırgan, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı şüpheli ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.G.'nin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde daha önce tedavi gördüğü, evden çıkarken 'DEAŞ anneni babamı kaçıracak' diyerek çıktığı iddia edildi.  
 

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