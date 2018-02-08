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Elazığ'da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'da aralarında husumet olan 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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Tartışmanın kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu açılan ateşle H.K. ve E.Ç. ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

112 acil servis ekiplerince Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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