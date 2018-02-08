Elazığ'da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
Elazığ'da aralarında husumet olan 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.
- İHA
Tartışmanın kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu açılan ateşle H.K. ve E.Ç. ağır yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
112 acil servis ekiplerince Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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