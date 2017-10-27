Elazığ’da silahlı kavga: 5 yaralı
Elazığ’da minibüsçüler arasında yaşanan silahlı kavgada 2'si ayağına isabet eden mermi ile 5 kişi yaralandı.
- İHA
Olay, merkez Yeni Mahalle Mimar Faruk Caddesi'ndeki minibüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüsçüler arasında gündüz araç çıkışları nedeniyle tartışma yaşandı. Akşam tekrar karşılaşan 2 grup arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruplardan birinde yer alan R.A. silahla ateş ederek 2 kişiyi ayağından yaraladı. Darp edilen 3 kişi ile silahla vurularak yaralanan 2 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırdı.
Polis, olay yerine inceleme yaparken, tespit edilen şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı.
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