Elazığ’da silahlı kavga: 5 yaralı

Olay, merkez Yeni Mahalle Mimar Faruk Caddesi'ndeki minibüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüsçüler arasında gündüz araç çıkışları nedeniyle tartışma yaşandı. Akşam tekrar karşılaşan 2 grup arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruplardan birinde yer alan R.A. silahla ateş ederek 2 kişiyi ayağından yaraladı. Darp edilen 3 kişi ile silahla vurularak yaralanan 2 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Polis, olay yerine inceleme yaparken, tespit edilen şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı.