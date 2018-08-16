Elazığ'da terör operasyonu: 3 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında sosyal medyadan örgütü propagandasını yapan, örgüt güdümünde faaliyet gösteren gazete ve dergilerin dağıtımını yaptığı belirlenen ve örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen 3 zanlı belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.