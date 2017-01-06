Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı

ELAZIĞ'da PKK/KCK soruşturması kapsamında, il merkezi ile ilçelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi aranıyor. DEAŞ propagandası yapan 1 kişi de gözaltına alındı.

  • DHA
  • 1
  • 2
  • 0
  • 4
  • 0
  • 0
x

Elazığ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan yürütülmekte olan soruşturma ile ilgili olarak bugün il merkezi ve ilçelerde, eş zamanlı olarak, toplam 19 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Açıklamada, "18 şüpheli şahıs PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli şahsın ise arama ve yakalama çalışmaları devam etmektedir.  Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın (kitap, dergi, gazete), örgütsel dokümanlar, 1 yivsiz av tüfeği, 1 kuru sıkıdan bozma 7.65 tabanca, 1 başkası adına ruhsatlı M 16 görünümlü av tüfeği ve dijital materyaller ele geçirilmiştir. Ayrıca, DAEŞ terör örgütü propagandası yapmak suçundan yürütülmekte olan soruşturma ile ilgili olarak; 06.01.2017 tarihinde 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
HDP'li Tan'dan Anayasa değişikliğine 'evet' sinyali

HDP'li Tan'dan Anayasa değişikliğine 'evet' sinyali

Teröristler askeri kamuflajı suikast için kullanacaktı

Teröristler askeri kamuflajı suikast için kullanacaktı

Spor camiası terörü lanetledi

Spor camiası terörü lanetledi

Serengeti Mili parkının en acımasız yırtıcıları

Serengeti Mili parkının en acımasız yırtıcıları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA