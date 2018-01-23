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Elazığ'da terör propagandası yapan asker tutuklandı

Elazığ’da sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan asker tutuklandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kentte askerlik yapan jandarma er D.Ö'nün sosyal medya hesabında terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan D.Ö, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

D.Ö, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

 

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