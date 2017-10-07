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Elazığ’da TIR eve girdi, 10 dakika ile faciadan dönüldü

Elazığ’da TIR eve girdi, sıkışan sürücü yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından çıkartıldı. Tırın girdiği odada ailenin yemek yediği 10 dakika önce dışarı çıkmalarıyla faciadan dönüldüğü öğrenildi.

  • DHA
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Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Elazığ-Malatya karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Malatya yönüne giden Mehmet Aslantaş yönetimindeki 44 PS 466 plakalı TIR, kontrolden çıkıp yol kenarındaki Mustafa Ayçiçek'e ait eve çarptı. Kazada, duvarı yıkıp evin içerisine giren TIR'ın şoförü Mehmet Altantaş, araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla kurtarılan Aslantaş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza sırasında evde kimsenin olmaması, olası bir faciayı önledi. 

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