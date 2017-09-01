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Elazığ’da trafik kazası: 8 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza Elazığ-Bingöl karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y idaresindeki 35 KOG 26 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü B.Y ile araçta bulunan 7 kişi yaralandı.      
 
Kazayı gören diğer sürücüler, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.
 

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