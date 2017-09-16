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Elazığ'da traktör şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

Elazığ'ın Maden ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

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Berkan Düzgün (39) yönetimindeki 23 TC 049 plakalı traktör, Kartaldere köyü yolunda şarampole devrildi.
 
Traktörde bulunan Etiye (65) ve Fatma Düzgün (34), kaza yerinde yaşamını yitirdi.
 
Yaralı sürücü ile Nisanur (14), Hiranur (8) ve Muhammet Yahya Düzgün (3), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
 
Düzgün ailesinin köyden bahçelerine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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