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Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 12 kişi daha tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlardan 12 kişi daha tutuklanırken, tutuklananların sayısı 15'e yükseldi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında gözaltına alınan 66 şüpheliden 14'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince kent merkezinde farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda 66 zanlı gözaltına alınmış, 27 Nisan tarihinde adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanmıştı. Operasyonlarda, 423 gram esrar, 132 gram metamfetamin, 13 uyuşturucu hap, 3 tüfek ve 6 tabanca ele geçirilmişti.

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