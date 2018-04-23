Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Diyarbakır-Elazığ karayolunda gerçekleştirilen uygulamada şüphe üzerine bir kamyonette dedektör köpeği Şimşek ile yapılan aramada 5 kilo 750 gram toz esrar ele geçirildi.
Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.
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