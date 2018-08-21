Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Elazığ’da uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı.
- IHA
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi için çalışma yaptı. Polis, yaptığı çalışmada İcadiye Mahallesinde bulunan metruk binanın önünde 2 şüpheli tespit etti. İki şüpheliyi gözaltına alan ekipler ardından bina içerisinde bulunan iki şüpheli daha yakalayarak gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin üstünde yapılan aramada 2 fişek esrar maddesi, 6 adet extacy hap ele geçirilirken metruk bina da yapılan arama da ise 93 adet extacy hap 13 gram metanfetamin ve 800 gram kubar esrar ele geçirildiği öğrenildi.
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