Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovancılar ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı.
Çalışma kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kovancılar Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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