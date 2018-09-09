Elazığ'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada Aydıncık köyü Çakıl mezrasında şüpheli bir araç tespit edildi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araç ve üst aramalarında 1 kilo 800 gram kubar esrar ve 435 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Şüpheliler ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olay ilgili soruşturma sürüyor.