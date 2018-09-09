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Elazığ'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Elazığ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 kilo 800 gram esrar elegeçirildi.

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Edinilen bilgiye göre,  İl Jandarma Komutanlığına  bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada Aydıncık köyü Çakıl mezrasında şüpheli bir araç tespit edildi. 
 
Bunun üzerine düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araç ve üst aramalarında 1 kilo 800 gram kubar esrar ve 435 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
 
Şüpheliler ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
 
Olay ilgili soruşturma sürüyor.

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