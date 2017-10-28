Elazığ'da yemekten zehirlenen 40 işçi, hastaneye kaldırıldı

Şehir hastanesi inşaatında çalışan işçiler, öğle yemeğinde tavuk yedi. Bir süre sonra bazı işçilerde mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetleri görülmeye başlandı. Rahatsızlanan 40 kadar işçi, ambulanslarla Eğitim Araştırma ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.