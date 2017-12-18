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Elazığ’daki 61 sanıklı FETÖ çatı davası

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) aralarında sözde sıkıyönetim komutanı olarak atanan bir generalin de bulunduğu 61 asker hakkında açılan davanın üçüncü duruşması başladı.

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FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminde Elazığ’a sözde  sıkıyönetim komutanı olarak Tunceli Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü atanmıştı. Darbe girişiminin baş aktörlerinden olan ve tutuklu bulunan TSK’nın Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç’ten yüz yüze sıkıyönetim görevini aldığını itiraf eden Ünlü’nün gözaltına alınmasının ardından üzerinden çıkan notta görev yapacak kişilerin yer aldığı liste ordu evinde bulunmuştu. Bunun üzerine darbe girişimi nedeniyle Ünlü ile birlikte 2’si albay, 3’ü binbaşı toplam 61 askeri personel tutuklanmıştı. Davanın üçüncü duruşması, Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Elazığ TSO'daki ek duruşma salonunda görüldü. Duruşmaya 57’si tutuklu, 2’si tutuksuz 59 sanık katıldı. Tutuksuz yargılanan 2 sanık ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada etkin pişmanlıktan yararlanan tanıkların ifadeleri doğrultusunda sanıkların ek ifadeleri alındı.

Etkin pişmanlıktan faydalanan G.T.’nin verdiği ifade doğrultusunda ifade veren Binbaşı A.İ.G, “G.T., 1992 yılında yaşadığım mahalleden tanığım bir çocuktu. G.T. askeri liseyi kazandığı zaman orada muhabbetimiz oldu. Kendisiyle bir yapı içerisinde tanışmadık” dedi.

 Sanıklardan M.S. ise, “C.D. ile 2015 yılında beraber kurs gördük. Bana iftira atmıştır. Bu FETÖ'cülerin FETÖ'cüleri kurtarmak için attığı iftiradır” diye konuştu. 

Sanıklardan  O.Ç.G, “R.Y. devrem olur. Kendisi etkin pişmanlıktan yararlanmak için bana iftira atmıştır” dedi. 

Duruşmaya bazı sanık ve avukatlarının da dinlenmesinin ardından ara verildi.

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