Elazığ’daki FETÖ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada 19 şüpheli belirlenerek Elazığ merkezli Sivas, İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Artvin’de eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 19 şüpheli, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğündeki ifadeleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 6’sı tutuklanırken 13 ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.