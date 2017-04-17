Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Elazığ'daki terör saldırısıyla ilgili 2 tutuklama

Elazığ'da teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

PKK'lı teröristlerce geçen yıl 18 Ağustos'ta gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 28 Mart'ta Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gözaltına alınan ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

3 ŞEHİT 218 YARALI

Elazığ Emniyet Müdürlüğüne 18 Ağustos 2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 polis şehit olmuş, 217 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes ve arkadaşlarını kabri başında ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes ve arkadaşlarını kabri başında ziyaret etti

Referandum sonrası 3 madde hemen yürürlüğe girecek

Referandum sonrası 3 madde hemen yürürlüğe girecek

Whatsapp'a yeni güncelleme geliyor!

Whatsapp'a yeni güncelleme geliyor!

Diriliş Ertuğrul'da bir dönem kapanıyor

Diriliş Ertuğrul'da bir dönem kapanıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA